Formule 1-legende Frank Williams in ziekenhuis

De toestand van de 78-jarige Williams zou stabiel zijn, maar omdat het een privé-aangelegenheid betreft, zijn geen verdere details gegeven.

De Brit is sinds een auto-ongeval in 1986 aan een rolstoel gekluisterd. Negen jaar eerder richtte hij met Patrick Head zijn Formule 1-team op. Daarmee veroverde hij negen keer de wereldtitel bij de constructeurs. Jacques Villeneuve schonk het team in 1997 de zevende en voorlopig laatste individuele titel.

In 2012 stapte Frank Williams uit de Raad van Bestuur van het team en maakte zo de weg vrij voor zijn dochter Claire. Na de verkoop van het team aan een Amerikaanse investeerder trad Claire Williams in september in Monza af. Zo kwam er een einde aan de Williams-dynastie in de F1.