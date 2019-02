Nantes en Cardiff ruziën over transfersom Sala

De club uit Wales, die de Argentijnse voetballer had overgenomen voor ongeveer 20 miljoen euro, wil eerst de resultaten afwachten van het onderzoek van de AAIB, het Britse onderzoeksteam voor vliegtuigongelukken.

Mocht het onderzoek concluderen dat het kleine vliegtuigje geen vergunning had om passagiers op commerciële basis te vervoeren, dan overweegt Cardiff City degenen die de vlucht hebben geregeld aansprakelijk te stellen, zo meldde The Telegraph afgelopen weekeinde. Dat wijst naar spelersmakelaars Willie en Mark McKay, die door Nantes waren ingehuurd om de transfer te begeleiden.

Nantes heeft aan The Guardian laten weten dat ze met de zaak naar wereldvoetbalbond FIFA stappen, als Cardiff niet betaalt. Voorzitter Mehmet Dalman van Cardiff City liet eerder weten dat de club aan alle vastgelegde verplichtingen zal voldoen. „Als uit het contract blijkt dat wij 20 miljoen euro moeten betalen, dan doen we dat. We zijn een fatsoenlijke club.”

Bekijk ook: Zaakwaarnemer Sala wil onschuld bewijzen

Bekijk ook: Cardiff betaalt transfersom Sala als dat contractueel moet

Bekijk ook: Emotioneel eerbetoon bij uitvaart Sala