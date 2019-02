Bertens stijgt op wereldranglijst

Door de nederlaag van Angelique Kerber in Dubai is de 27-jarige Nederlandse komende maandag in ieder geval verzekerd van de zevende plek op de ranglijst.

Svitolina

Als Elina Svitolina de halve eindstrijd niet bereikt bij hetzelfde toernooi, dan wordt Bertens de mondiale nummer zes. Bertens is op dit moment de nummer acht van de wereld. Dat is haar hoogste positie ooit. Voor een plek in de halve eindstrijd neemt Svitolina het op tegen Carla Suarez Navarro.

Bertens won in 2019 al het WTA-toernooi van St. Petersburg. Vorige week vloog ze er in Doha in de kwartfinales uit. In Dubai verloor ze in de tweede ronde ondanks een wedstrijdpunt van Viktoria Kuzmova: 2-6, 6-4 en 6-7 (6).

Stöve

Betty Stöve is de Nederlandse tennisster die de hoogste positie ooit bereikte. De Wimbledon-finaliste bereikte in 1977 plek vijf.

