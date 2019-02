Fraaie zege Jakobsen in Portugal

Jakobsen passeerde de Fransman Arnaud Démare in de laatste meters van de etappe die van start was gegaan in Portimão. De Duitser Pascal Ackermann sprintte naar de derde positie. Jakobsen begint donderdag in de leiderstrui aan de tweede etappe.

Dylan Groenewegen kon zich niet met de sprint bemoeien. De Amsterdammer van Jumbo-Visma werd opgehouden door een valpartij zo'n zeven kilometer voor de finish. Groenewegen schreef vorig jaar de eerste etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam. Hij vierde vorige week zondag zijn eerste zege van het seizoen. Groenewegen won de slotetappe van de Ronde van Valencia door in de sprint de Noor Alexander Kristoff en de Italiaan Matteo Trentin achter zich te houden.

De Ronde van de Algarve eindigt zondag met een vijfde etappe van 173 kilometer van Faro naar Malhão.