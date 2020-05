UEFA-baas prijst Duitsland: ’Dit geeft mensen moed’

„Dit is een gevolg van een constructieve dialoog tussen de sport en de politiek, met als doel op een verantwoorde wijze een gezamenlijke oplossing te vinden.”

Opwinding

Ceferin weet zeker dat het vervolg van de Bundesliga succesvol zal zijn. „Het zal ons duidelijk maken dat het voetbal, met al zijn emoties, onvoorspelbaarheid en opwinding, terug gaat keren in ons leven. Ik weet ook zeker dat dit initiatief de mensen weer moed gaat geven.”

Duitsland is de eerste grote competitie in Europa die het spel gaat hervatten. In Frankrijk gebeurt dat zeker niet meer, in Spanje, Italië en Engeland wordt het nog overwogen.

Klose assistent Bayern München

Miroslav Klose wordt de assistent van trainer ’Hansi’ Flick bij Bayern München. De voormalig topschutter van het nationale elftal van Duitsland is al actief bij de kampioen, als jeugdtrainer. Klose (41) werd met Duitsland in 2014 wereldkampioen in Brazilië. Hij maakte in 137 interlands 71 doelpunten voor zijn land.