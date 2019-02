Fenomeen Van der Poel zelfs in Turkije beroemd

Het Nederlandse wielerfenomeen begint morgen aan zijn eerste voorjaarscampagne op de weg in de Ronde van Antalya. En tot zijn eigen verbazing kwamen er vandaag liefst zo’n vijftig journalisten opdagen voor de grote blikvanger van de Turkse rittenwedstrijd.

„Het was redelijk druk”, beaamde de kopman van Corendon-Circus. „Het waren allemaal Turkse journalisten. Maar domme vragen heb ik niet gekregen. Integendeel. Ik moet zeggen dat ze er allemaal wel iets wisten. Verrassend veel over mij en over de dingen bij ons. Zo kreeg ik bijvoorbeeld vragen over Wout van Aert die vorig jaar de voorjaarsklassiekers reed. Het zijn kenners.”

Na afloop was het opnieuw een stormloop onder de journalisten en organisatoren, maar dan wel voor een foto met de 24-jarige tweevoudige wereldkampioen veldrijden.