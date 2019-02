Positieve Verstappen heeft ’veel geleerd’

„Het was een positieve dag en we hebben weer veel geleerd”, laat de Nederlandse Formule 1-coureur weten aan Verstappen.nl. Op het circuit in Barcelona reed Verstappen woensdag 109 ronden in zijn RB15.

„Het is een hele nieuwe auto met nieuwe aerodynamica dus we hebben bekeken welke richting we op moeten gaan. We kenden weinig problemen”, aldus Verstappen die met een ronde in 1.18,787 de vijfde tijd had van de dertien coureurs. „Het is lastig om iets over de rondetijden te zeggen, maar als je meer dan honderd ronden rijdt mag je altijd tevreden zijn.”

Op maandag wist Verstappen op het Circuit de Catalunya 128 ronden te voltooien. Donderdag wordt de eerste testweek afgesloten en is Verstappens Franse ploeggenoot Pierre Gasly aan de beurt.

