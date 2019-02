Promes met Sevilla naar achtste finales Europa League

In de return in Spanje wist Sevilla met 2-0 van Lazio te winnen. In Rome hadden Quincy Promes en zijn ploeggenoten al met 1-0 gewonnen.

Promes viel vorige week in het laatste kwartier in voor Sergio Escudero. De Oranje-international, die bij Sevilla tegenwoordig als vleugelspeler de hele linkerflank moet bestrijken, begon woensdag weer op de bank. Na zes minuten moest Escudero er wegens een blessure uit en kwam Promes in het veld.

In de 20e minuut zette Wissam Ben Yedder Sevilla op voorsprong. De spits had in de heenwedstrijd ook al gescoord.

Lazio-spelers Francesco Acerbi, Joaquin Correa en Ciro Immobile waren dicht bij de gelijkmaker. Promes schoot aan de andere kant net over het doel. De 27-jarige voormalig FC Twente-speler zag hoe Pablo Sarabia de wedstrijd tien minuten voor tijd besliste (2-0).

Beide ploegen eindigden met tien man. Franco Vazquez van Sevilla kreeg na een uur zijn tweede gele kaart. Adam Marusic (Lazio) kreeg ruim tien minuten later rood.