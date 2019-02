Live extra - Schalke leidt verrassend tegen City

Volg beide duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget

Bij City maakt Philippe Sandler ook deel uit van de selectie. De 22-jarige Amsterdammer kreeg afgelopen maand al een paar keer speeltijd bij de Engelse landskampioen.

Juventus speelt woensdagavond in het stadion waar het op 1 juni ook weer wil staan. Het stadion van Atlético Madrid is dan het decor van de finale van de Champions League. De ’Oude Dame’ regeert al jarenlang in de Italiaanse competitie, maar wil ook eindelijk weer eens Europees succes behalen.