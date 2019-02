KNVB stelt Ajax-PEC uit

Om Ajax verder te ontzien, gezien het drukke programma van de ploeg van trainer Erik ten Hag (Ajax speelt komende zondag uit bij ADO, vervolgens op woensdag uit bij Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker en na Real Madrid thuis tegen Fortuna Sittard, red) heeft de KNVB de wedstrijd Ajax-PEC voorlopig uit het competitieprogramma gehaald. De wedstrijd is verplaatst naar woensdag 13 maart (om 18.30 uur, red).

De manager compeititiezaken legt uit op de site van de KNVB waarom hiervoor is gekozen: „In het belang van het Nederlandse voetbal hebben we voorafgaand aan dit seizoen met alle clubs afgesproken om zoveel mogelijk rekening te houden met de Europese verplichtingen van de Nederlandse clubs. Ajax is dit seizoen nog de enige club die namens het Nederlandse voetbal de punten voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA kan binnenhalen, dus daar houden we zoals afgesproken rekening mee. We beseffen dat de aanvangstijd van 18.30 uur op een doordeweekse dag ongunstig is voor de supporters van PEC Zwolle, maar omdat het een Champions League-avond is, kan het helaas niet anders.”

Juridische stappen

Nederland heeft de punten voor coëfficiëntenlijst van de UEFA hard nodig. Als Nederland de huidige elfde plaats op die ranglijst vasthoudt, betekent het dat de landskampioen van het seizoen 2019/’20 rechtstreeks instroomt in de Champions League, als de Champions League-winnaar zich ook via de reguliere competitie voor dat toernooi plaatst. Nummer twaalf Oostenrijk zit Nederland echter op de hielen.

De wedstrijd tussen Excelsior en PSV is op 2 maart met een uur vervroegd naar 19.45 uur.

PSV en PEC Zwolle hebben inmiddels bezwaar ingediend en hebben dan ook ’grote bezwaren’ over het schrappen van de wedstrijd. De Eindhovenaren spreken van een oneerlijk verloop van de competitie. Beide clubs overwegen juridische stappen.

Programma Ajax:

24 februari ADO-Ajax

27 februari Feyenoord-Ajax

5 maart: Real Madrid-Ajax

10 maart: Ajax-Fortuna Sittard

13 maart: Ajax-PEC Zwolle