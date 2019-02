Vermoeide Froome niet naar UAE Tour

De kopman van Team Sky is te vermoeid van de vele trainingen en zijn optreden in de Ronde van Colombia.

,,Ik kijk erg uit naar de UAE Tour met twee aankomsten bergop", vertelde Froome. ,,Maar ik heb me een beetje vergist in het effect van de trainingen en races op hoogte zo vroeg in het seizoen op mijn lichaam zouden hebben."

Froome zal zich volgende week niet meten met Tom Dumoulin en Wilco Kelderman die voor Team Sunweb in de Verenigde Arabische Emiraten voor een goed klassement gaan.