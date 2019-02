Atlético duwt Juve en Ronaldo richting uitschakeling

Cristiano Ronaldo dreigt na drie keer op rij de Champions League te hebben gewonnen deze keer al afscheid te moeten nemen in de achtste finales. De 34-jarige sterspeler van Juventus won het belangrijkste Europese clubtoernooi met Real Madrid.

In een fysiek harde wedstrijd kreeg Diego Costa al na 7 minuten geel. Vervolgens schoot Ronaldo een vrije trap hard op de vuisten van doelman Jan Oblak. Costa riskeerde al snel een tweede gele kaart door makkelijk naar de grond te gaan toen hij de hand van Mattia De Sciglio op zijn schouder voelde. Scheidsrechter Felix Zwayer zag echter wel een overtreding van de verdediger van Juventus. De daaropvolgende vrije schop van Antoine Griezmann wist keeper Wojciech Szczesny maar net te keren.

Net na rust sprintte Costa alleen op Szczesny af maar schoot de bal naast. Enkele minuten later zaten de vingers van de Poolse doelman en de lat een treffer van Griezmann in de weg. De moegestreden Costa, die woensdag terugkeerde na drie maanden afwezigheid wegens een voetoperatie, werd in de 58e minuut vervangen door Álvaro Morata.

Deze Spanjaard, die eerder bij Juventus in de spits stond, leek de openingstreffer te maken maar voorafgaand aan zijn rake kopbal maakte hij een overtreding zo constateerde de VAR.

De treffer van Giménez in de 78e minuut werd niet teruggefloten door de videoscheidsrechter.

Atlético voelde dat er meer in zat en dat bleek. Godín reageerde attent bij een afgeslagen bal in de hoek en duwde daarmee Juve nog verder richting uitschakeling.

De return in Turijn staat op dinsdag 12 maart op het programma.