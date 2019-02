Ajax staat versteld van protest PSV

Tijdens dat overleg waren alle betrokkenen het er over eens dat het Nederlandse clubvoetbal Europees in zwaar weer verkeert en dat Nederland dringend punten nodig heeft op de UEFA-ranglijst. In de ogen van Ajax ging de bijeenkomst niet over de twee concurrenten in de huidige titelrace, maar puur over het belang van het Nederlandse voetbal en hoe de Nederlandse vertegenwoordigers zich goed kunnen voorbereiden op Europese duels.

Op de Europese ranglijst neemt Nederland op dit moment de elfde plaats in en Oostenrijk is de nummer twaalf. Dat land heeft met Red Bull Salzburg en Rapid Wien nog twee clubs in de Europa League. Als een van die clubs succesvol is in deze ronde, kan Oostenrijk Nederland passeren op de ranglijst.

Boekt Ajax tijdens de return in Madrid een succesje, dan levert dat Nederland cruciale punten op. Verliest Nederland de elfde plek op de ranglijst, dan is de kampioen van de Eredivisie in het seizoen 2020-2021 nog steeds niet automatisch geplaatst voor de Champions League en moet de Nederlands kampioen wéér voorronden afwerken. Dat zou dus ook PSV kunnen zijn op dat moment.

Niet zo lang geleden voerde PSV zelf nog campagne om de KNVB te bewegen clubs de helpende hand toe te steken in de competitie. Volgens toenmalig PSV-trainer Phillip Cocu moest de KNVB meer rekening houden met ploegen die Europese wedstrijden spelen. „Dat lijkt me een goed idee”, zei Cocu toen namens PSV. „Niet alleen voor PSV, ook andere Nederlandse clubs zouden zo moeten worden geholpen.”