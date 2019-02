Verstappen na taakstraf: ’Heb me wel vermaakt’

„Op zich viel het allemaal wel mee, hoor. Ik had een leuke dag in Marrakesh. Daar zat ik de hele dag bij de stewards. Vitantonio Liuzzi (voormalig Formule1-coureur, red) was er ook, dus we konden een beetje over karten praten en over vroeger. Ik heb me wel vermaakt. Als je er toch naar toe moet, kan je er maar beter het beste van maken.”

Ook in Zwitserland kwam Verstappen de tijd wel door. „Alle stewards over de hele wereld van de FIA kwamen daar bijeen. Ik heb alles een beetje aangehoord en ben nog even op het podium geweest met BMW-motorsportbaas Jens Marquardt. Iemand als Andy Priaulx (drievoudig WTCC-winnaar, red.) was er bijvoorbeeld ook. Zo kom je weer wat mensen tegen aan wie je in de toekomst misschien wat hebt. Niks mis mee dus.”

De logische vraag na het krijgen van strafwerk, ’Wat heb je ervan geleerd?’, omzeilt Verstappen handig. „Ik heb gewoon een mooie tijd gehad”, zegt hij glimlachend. „Ik heb de Formule E ook een keer gezien in het echt. En van de stewards gehoord hoe zij erover denken. Normaal ben ik er altijd maar tien minuten. Nu zat ik er tien uur…”

Verstappen reed gisteren tijdens de derde testdag in Barcelona 109 rondjes. Vandaag is het weer de beurt aan teamgenoot Pierre Gasly. Volgende week zijn er nog vier testdagen.