Vuelta-aftrap met iconen: Zoetemelk en Janssen in het rood

De oude Nederlandse wielerhelden straalden weer van geluk, gistermiddag bij de presentatie van de Vuelta-start in Breda.

BREDA - Op het moment dat Jan Janssen zijn verhaal begon over de Ronde van Spanje in 1967 hingen de bezoekers van de Grote Kerk in Breda aan zijn lippen. Het 78-jarige wielericoon was evenals Joop Zoetemelk van de partij om de presentatie van de Vuelta-start van 2020 in Nederland van extra cachet te voorzien. Met zeges in 1967 van Janssen en 1979 van Joop Zoetemelk zou het volgend jaar tijdens het 75-jarig jubileum van de Spaanse ronde een mooi moment zijn voor het derde Oranje-succes.