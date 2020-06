Spurs verslaan met invaller Bergwijn West Ham United

Steven Bergwijn mocht de laatste 20 minuten invallen. Hier in duel met Aaron Cresswell van West Ham United. Ⓒ BSR Agency

Tottenham Hotspur heeft de positie in de subtop van de Premier League versterkt. De ploeg van coach José Mourinho versloeg degradatiekandidaat West Ham United met 2-0. Het openingsdoelpunt in de Londense derby kwam op naam van de Tsjech Tomas Soucek, die in de 64e minuut zijn eigen doelman passeerde. Harry Kane besliste het duel in de 82e minuut.