Video: Simeone zegt ’sorry’ voor obsceen juichgebaar

,,Het was niet netjes, dat geef ik wel toe. Ik voelde echter dat ik dit moest doen. We hebben keihard gevochten voor deze zege. Zo speelde Diego Costa, terwijl hij niet eens helemaal fit was. Op dat moment wilde ik laten zien hoe ik mij voelde. Laten zien dat dit elftal ballen heeft”, verklaarde hij na afloop van de 2-0 zege tegenover Sky Sports Italia.

Hij vervolgt: ,,Het was niet bedoeld richting Juventus, maar naar onze eigen fans. Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden aan de mensen die hier aanstoot aan nemen, maar het kwam uit mijn hart.” Het was niet voor het eerst dat Simeone een soortgelijk gebaar maakte. In zijn spelerstijd bij Lazio Roma deed hij het ook al eens.

Simeone is nog niet zeker van de kwartfinale. ,,Dit is een prima resultaat, maar wij weten als geen ander dat we in Turijn een geweldig team, een grote club en een groot kampioen gaan treffen. We zullen in de return volop pijn gaan lijden.”

