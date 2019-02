Erwin Koeman nieuwe bondscoach Oman

De voetbalbond van het land uit het Midden-Oosten heeft de 57-jarige Koeman een contract voor twee jaar gegeven. Verbeek stapte onlangs op bij Oman, nadat hij dat land voor het eerst door de groepsfase van de Azië Cup had geleid.

Oman moest op het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten in de achtste finales buigen voor Iran (0-2). Enkele weken later maakte Verbeek bekend dat hij stopt als bondscoach. De Rotterdammer is inmiddels als bestuurslid technische zaken terug bij Sparta Rotterdam.

Erwin Koeman was eerder bondscoach van Hongarije. De oudste van de broertjes Koeman werd eind vorig jaar weggestuurd bij Fenerbahçe. De 31-voudig international begon bij de Turkse club als assistent van Phillip Cocu en fungeerde na diens ontslag een paar weken als interim-hoofdtrainer. Daarvoor was hij assistent van broer Ronald bij Southampton en Everton. Ronald Koeman is sinds begin vorig jaar de bondscoach van Oranje.