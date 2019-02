Voetballers lovend over Keizer: ’Voor mij het meest betekend bij Ajax’

Marcel Keizer Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Als Marcel Keizer ooit het veld moet ruimen bij Sporting Portugal, dan heeft dat niet aan Nemanja Gudelj en Bas Dost gelegen. De Nederlanders gaan al weken voorop in de strijd om de trainer vaster in het zadel te krijgen. Vanavond binden Keizer, Gudelj en Dost in Spanje de strijd aan met Villarreal dat in de Europa League de 0-1 uit Lissabon verdedigt.