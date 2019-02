Verliezende Ronaldo slaat terug: ’Ik vijf, Atlético nul’

De Portugese superster verloor met Juventus in de Spaanse hoofdstad het eerste duel met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League (2-0). Ronaldo was bovendien de gehele wedstrijd het mikpunt van spreekkoren en gefluit van de aanhangers van Atlético.

Bekijk ook: Atlético duwt Juve en Ronaldo richting uitschakeling

De 34-jarige Portugees speelde tussen 2009 en 2018 voor Real Madrid, de ’gehate’ stadgenoot van Atlético. Alle spreekkoren lieten Ronaldo niet onberoerd. De aanvaller van Juventus stak tijdens het duel demonstratief vijf vingers de lucht in. Dat deed Ronaldo na de wedstrijd ook toen hij door de mixed-zone liep. „Ik heb vijf keer de Champions League gewonnen, Atlético nul”, riep hij naar de Spaanse verslaggevers.

Vijf keer

Ronaldo won de belangrijkste prijs voor Europese clubs in 2008 met Manchester United en in 2014, 2016, 2017 en 2018 met Real Madrid. In de finales van 2014 en 2016 won de ’Koninklijke’ van Atlético Madrid.

Return

Juventus ging in het Metropolitano-stadion, waar op 1 juni de finale van de Champions League wordt gespeeld, in het laatste kwartier onderuit door doelpunten van de Uruguayaanse verdedigers José Maria Giménez en Diego Godin. „We werden geslacht bij spelhervattingen”, mopperde verdediger Giorgio Chiellini. Volgens trainer Massimiliano Allegri is zijn elftal in staat om over drie weken bij de return in Turijn voor een ommekeer te zorgen. „We zijn niet dood. Dat waren we vorig jaar ook niet toen we thuis met 3-1 van Real Madrid verloren. We moeten niet huilen, we kunnen deze 2-0 rechtzetten. Het wordt niet makkelijk, maar we geloven erin.”