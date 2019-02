Neymar: ’Ik heb twee dagen gehuild’

De duurste voetballer ter wereld raakte op 23 januari geblesseerd in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Strasbourg (2-0). Neymar brak opnieuw een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet, net als een jaar geleden.

De 27-jarige aanvaller liet zich toen in Brazilië opereren en was net op tijd fit voor het WK in Rusland. Nu heeft Neymar in overleg met de medische staf van PSG voor een conservatieve behandelmethode gekozen, zonder operatie. De Braziliaan hoopt dat zijn blessure met rust geneest. Neymar liet zich al behandelen in Parijs en Barcelona, waar hij eerder speelde, en gaat nu met toestemming van PSG voor tien dagen naar Brazilië voor „specifieke behandeling.” Enkele leden van de medische staf van de Franse kampioen vergezellen hem.

Tien weken

„Deze blessure is meer gecompliceerd”, zei Neymar onlangs. „Het viel me heel zwaar om het te accepteren. Ik heb twee dagen lang thuis gehuild.” Naar verwachting heeft de Braziliaan tien weken nodig om te herstellen.