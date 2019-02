Keizer bezig met loodzware klus in Portugal

Alleen daarom al is Marcel Keizer in Lissabon begonnen aan een loodzware klus. Vorig seizoen haalde Sporting het nieuws doordat de toenmalige voorzitter Bruno de Carvalho fans zou hebben opgejut tegen de spelers. Mede daardoor vielen circa vijftig supporters de spelers en trainers aan op het trainingscomplex. Daarbij liep Bas Dost een hoofdwond op.

Kwaliteitsinjectie

De Carvalho werd weggestemd door de leden en opgevolgd door Frederico Varandas, die zich sterk maakte voor de komst van Keizer. Met de voorzitterswissel zijn de problemen niet opgelost. Sporting heeft een selectie die (veel) minder goed is dan die van Porto en aartsrivaal Benfica. Iedereen is ervan overtuigd dat er komende zomer een kwaliteitsinjectie moet volgen. Maar hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, blijft onduidelijk.