Lorentzen heeft wilde plannen: ’Nederlanders in eigen huis verslaan’

Havard Lorentzen lijkt weer de oude te zijn. De sprinters van Oranje zijn gewaarschuwd. Ⓒ Martin de Jong.

HEERENVEEN - Håvard Lorentzen deed ooit als allrounder zijn intrede bij de grote mannen. Tijdens zijn World Cup-debuut, in 2011, reed hij in Heerenveen een 5000 meter. Komend weekeinde keert de Noor terug in Thialf. Als regerend wereldkampioen sprint, deze keer. De titelverdediger wil het trio Nederlandse favorieten Kai Verbij, Kjeld Nuis en Hein Otterspeer in eigen huis pijn doen.