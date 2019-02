Scorende Sané: ’Het deed pijn’

De Duitse aanvaller koestert nog altijd warme gevoelens voor de club waarbij hij doorbrak. „Het spijt me voor Schalke, de sfeer was zoals altijd geweldig hier in Gelsenkirchen en ze hebben heel goed gespeeld”, zei Sané, die met City het eerste duel in de achtste finales van de Champions League won dankzij een doelpunt in de laatste minuut van Raheem Sterling (2-3).

Bekijk ook: City breekt met tien man verzet Schalke 04

De Engelse kampioen keek lang tegen een achterstand aan en speelde de laatste 25 minuten ook nog eens met een man minder. Vijf minuten voor tijd mocht de ingevallen Sané vanaf 25 meter aanleggen voor een vrije trap. De 23-jarige vleugelspits, die tussen 2014 en 2016 naam maakte bij Schalke, knalde de bal met links prachtig langs doelman Ralf Fährmann. Juichen deed hij amper.

Oude liefde

„Het doet best een beetje pijn om tegen je oude liefde te scoren, al was het voor ons wel heel fijn”, zei Sané, die complimenten kreeg van zijn trainer Pep Guardiola. „Die vrije trap was ongelooflijk mooi”, aldus Guardiola. „Leroy traint hier heel veel op. In grote wedstrijden staan grote spelers op.”