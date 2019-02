Van Dijk: ’Herinnerd worden als een Liverpool-legende’

In de ogen van velen is Van Dijk momenteel de beste verdediger ter wereld. Die mening delen onder meer voetbalanalisten en voormalig Engels internationals Gary Lineker, Alan Shearer en Jamie Carragher met elkaar. De laatste mag zichzelf een Liverpool-legende noemen. De centrale verdediger doorliep de gehele jeugdopleiding van The Reds, speelde 508 wedstrijden voor Liverpool en is nooit van club veranderd.

Legende

Dat is een status waar de Oranje-aanvoerder alleen maar van kan dromen. „Ik wil hier geweldige dingen bereiken. We hebben een geweldig team, we hebben alles wat we nodig hebben”, zegt Van Dijk over Liverpool tegen het Engelse BBC Radio. „Ik wil herinnerd worden als een echte Liverpool-legende.”

Van Dijk maakte in 2017 de overstap van Southampton naar Liverpool voor zo’n 85 miljoen euro. „Ze hebben er alles aan gedaan om mij binnen te halen”, stelt de centrale verdediger over het behoorlijke prijskaartje dat er aan hem hing. „Voordat ik hier mijn eerste wedstrijd speelde, bezocht ik eerst een wedstrijd (Liverpool - Leicester, op 30 december 2017, red.). Ik zat in de vergaderzaal met allemaal clublegendes, fantastische spelers die allemaal voor deze geweldige club hebben gespeeld.”

Kampioenschap

Om dezelfde status te bereiken als een Carragher, Steven Gerrard, Kenny Dalglish, Robbie Fowler of Ian Rush moet Van Dijk nog aardig wat wedstrijden spelen en prijzen pakken. Tot zover heeft de 27-jarige verdediger 54 wedstrijden achter zijn naam staan, tot zover nog zonder eremetaal.

Na het Europese voetbalgeweld van afgelopen week staat zondagmiddag de altijd beladen North West Derby op het programma: Manchester United - Liverpool, de klassieker in Engeland. Een belangrijke wedstrijd voor The Reds in de strijd om het kampioenschap. Liverpool staat in punten gelijk met koploper Manchester City (65), maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.