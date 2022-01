Emotionele bekentenis wereldkampioen snooker Mark Selby: ’Al jaren zwijg ik erover’

In mei van vorig jaar veroverde de 38-jarige Engelsman nog voor de vierde keer de wereldtitel door onderweg Kurt Maflin, Mark Allen, Mark Williams, Stuart Bingham en Shaun Murphy te verslaan. Selby veroverde ook opnieuw de nummer één positie op de wereldranglijst, een plek die hij tot op de dag van vandaag in handen heeft.

Maar op de Masters, het toptoernooi met de beste zestien snookerspelers ter wereld, liep het grandioos fout voor ’The Jester from Leicester’. Selby maakte de ene na de andere fout en ging met 6-1 onderuit tegen Barry Hawkins, die zondag de finale verloor van Neil Robertson.

Niet langer achter masker

Selby plaatste meteen na afloop excuses op zijn sociale media. Daarbij verwees hij naar het feit dat hij „een terugslag” heeft gekregen in verband met zijn mentale problemen. „Ik beloof dat ik hulp ga zoeken en een beter persoon zal worden”, schreef de Engelsman.

Een dag later ging hij daar dieper op in. „Ik kan eerlijk zeggen dat van alle wedstrijden die ik heb gewonnen als prof, mijn grootste overwinning die is waarbij ik gisteren heb gesproken over mijn problemen. Dat ik toegegeven heb dat ik hulp nodig heb. Al jaren zwijg ik erover, maar dat is niet de manier om verder te komen. Eindelijk is er een grote druk van mijn schouders.”

Selby liet ook nog weten dat hij gelukkig is dat hij zichzelf „niet langer achter een masker” moet verschuilen. Hij staat gepland om mee te doen aan de Shoot Out in zijn thuisstad Leicester, een rankingtoernooi dat vrijdag van start gaat.

Bron: Het Nieuwsblad

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl