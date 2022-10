Overdonderde wereldhockeyster Felice Albers treedt in voetsporen van idool Naomi van As

Darts

Noppert verprutst vier matchdarts en ligt in de clinch met Aspinall

Danny Noppert is er niet in geslaagd de kwartfinales van de World Grand Prix te bereiken. De 31-jarige Nederlander liet in de achtste finales in Leicester tegen de Engelsman Nathan Aspinall vier matchdarts onbenut. Het werd 2-3.