Bondscoach Jonker start tegen Polen weer met spits Beerensteyn

18.41 uur: Lineth Beerensteyn krijgt dinsdag in de oefenwedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Polen weer het vertrouwen van bondscoach Andries Jonker. De spits liet vrijdag tegen Duitsland (0-1) enkele kansen onbenut, maar dat is voor de trainer geen reden haar te vervangen.

„Toen ik aan deze baan begon, heb ik twee dingen aan de speelsters meegegeven. Dat ze altijd hun uiterste best moeten doen en dat ze moeten voetballen met lef en durf”, zei Jonker. „Als je geen fouten maakt, word je ook niet beter. Dat geldt niet alleen voor Lineth, maar voor het hele team. De meest veilige weg is het geven van een terugspeelbal, maar je moet niet voor de veilige weg kiezen.”

Jonker was tevreden over het veldspel tegen Duitsland. „Het vertrouwen van de speelsters heeft een enorme impuls gekregen”, aldus de bondscoach over het duel met de verliezend EK-finalist. Polen staat op de wereldranglijst op de dertigste plek en wist zich niet voor het komende WK, in Australië en Nieuw-Zeeland, te plaatsen. Jonker: „Polen behoort tot het rijtje landen dat de aansluiting met de top aan het verkleinen is. Die landen komen dichterbij.”

Beerensteyn vindt het fijn dat Jonker het vertrouwen in haar uitspreekt. „Ik ben op de goede weg en moet positief vooruit kijken”, zegt ze. „Vooraf konden we alleen maar hopen dat we zoveel kansen zouden krijgen. Al blijft het balen dat je dan toch verliest.”

Motorcrosser Herlings vierde in Grote Prijs van Zwitserland

18.33 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings is in de Grote Prijs van Zwitserland op de vierde plaats geëindigd. De fabrieksrijder van KTM finishte in de tweede manche ook op die plek, na in de eerste als zesde over de streep te zijn gekomen. De zege op het circuit van Frauenfeld ging naar de Fransman Maxime Renaux op zijn Yamaha, Calvin Vlaanderen (Yamaha) werd vijfde in de eindstand.

Herlings, die het hele vorige seizoen miste vanwege een hielblessure, vierde in maart zijn rentree in de MXGP met de tweede plaats in de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië. Eind maart won hij vervolgens de Grote Prijs van Sardinië. Dat was zijn 39e overwinning in de MXGP. Met de 61 GP-zeges in de MX2 daarbij opgeteld was het zijn honderdste zege in totaal. Het record van de Belg Stefan Everts komt in zicht. Everts won 101 grands prix.

In de stand op de wereldtitel staat Herlings tweede, achter de Spanjaard Jorge Prado.

Herlings is tweevoudig wereldkampioen in de belangrijkste motorcross-klasse.

Volleyballers Lycurgus winnen beker voor vierde jaar op rij

18.19 uur: De volleyballers van Lycurgus hebben opnieuw de beker gewonnen, voor het vierde jaar op rij. In de finale in de Maaspoort in Den Bosch wonnen de Groningers in vier sets van Draisma Dynamo. Het werd 25-19 22-25 25-22 25-19.

In 2020 en 2021 was Lycurgus in de finale ook te sterk voor Draisma Dynamo. Vorig jaar won het team van coach Arjan Taaij van Orion.

Afgelopen zaterdag verloor Lycurgus in de kampioensgroep in de Eredivisie in eigen huis nog van Dynamo (1-3).

Nepomniatsjtsji neemt voorsprong in strijd om wereldtitel

17.34 uur: Ian Nepomniatsjtsji heeft een voorsprong genomen in de strijd om de wereldtitel schaken. De Rus won de tweede partij, met zwarte stukken, van de Chinees Ding Liren. Nepomniatsjtsji had slechts drieënhalf uur nodig voor de zege. De partij was na 29 zetten beslist.

De eerste ontmoeting tussen Nepomniatsjtsji en Liren eindigde zondag in remise.

De wereldtitel is vacant, omdat de Noorse regerend kampioen Magnus Carlsen vorig najaar het besluit nam dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet zou verdedigen. Nepomniatsjtsji is de huidige nummer 2 van de wereld. De Rus was als winnaar van het kandidatentoernooi in Madrid in 2022 de officiële uitdager van Carlsen. Ding Liren, de nummer 3 op de mondiale ranking, eindigde als tweede in dat toernooi en mocht de plek innemen die Carlsen achterliet.

Dinsdag is de eerste rustdag voor de twee schakers. De tweestrijd in Astana duurt tot en met 1 mei en behelst veertien partijen. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Verdediger El Karouani na dit seizoen weg bij NEC

16.20 uur: Souffian El Karouani is bezig aan zijn laatste seizoen bij NEC. De verdediger, die een aflopend contract heeft bij de Nijmegenaren, heeft met de clubleiding geen akkoord kunnen bereiken over een nieuwe verbintenis.

„Vorige week hebben we aangegeven nogmaals in overleg te gaan met Souffian en zijn management. Dat gesprek is inmiddels gevoerd, maar heeft voor ons niet tot de gewenste uitkomst geleid”, zegt Carlos Aalbers, technisch directeur van NEC. „Voor de club is het uiteraard wel teleurstellend dat Souffian transfervrij de deur uit loopt, maar we moeten ook stappen maken om financieel op eigen benen te kunnen staan. Souffian en ik hebben allebei begrip voor elkaars standpunten en respecteren ieders besluit.”

De 22-jarige El Karouani is bezig aan zijn vierde seizoen bij NEC. De laatste drie seizoenen is hij een vaste waarde.

Volleybalsters Sliedrecht winnen opnieuw de beker

14.42 uur: De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben opnieuw de nationale beker gewonnen. In de finale in de Maaspoort in Den Bosch was het team van trainer Elroy Bezemer in vier sets te sterk voor Booleans/VV Utrecht: 25-13 21-25 25-22 25-17.

Vorig jaar ging de bekerfinale ook tussen Sliedrecht en Utrecht. Toen won Sliedrecht ook in vier sets. Sliedrecht staat nu op zeven bekerzeges, waarvan er vijf in de laatste zes jaar zijn behaald.

Voor Utrecht resteert de strijd om de landstitel. Na achttien wedstrijden staat de club bovenaan in de Eredivisie.

Bayern München tegen Manchester City zonder Choupo-Moting

14.41 uur: Bayern München kan dinsdag in de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City niet beschikken over Eric Maxim Choupo-Moting. De 34-jarige aanvaller heeft nog te veel last van een knieblessure, meldt de Duitse topclub. Choupo-Moting miste zaterdag ook al de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen SC Freiburg. De Kameroener maakte dit seizoen in 28 wedstrijden zeventien doelpunten voor Bayern.

Lucas Hernández is bijna klaar voor zijn rentree bij Bayern. De verdediger hervatte maandag de training met bal. Hij stond sinds eind november aan de kant met een zware knieblessure.

Manchester City en Bayern München trappen dinsdag om 21.00 uur af. De return is volgende week woensdag.

Bayern-verdediger Hernández traint weer met bal na knieblessure

11.53 uur: De rentree van verdediger Lucas Hernández komt stapje voor stapje dichterbij. De Franse international van Bayern München trainde maandag voor het eerst weer met een bal, liet de club weten. Hernández liep op het WK in Qatar in november in het openingsduel van de Fransen een ernstige knieblessure op. Het is voorlopig nog niet bekend wanneer hij terugkeert in het elftal van coach Thomas Tuchel.

Hernández, die de banden van zijn rechterknie scheurde in het duel met Australië, hervatte in maart al de looptraining. „Hij heeft nu een volgende stap gezet met wat pass- en dribbeloefeningen”, meldde Bayern, dat dinsdag in de kwartfinales van de Champions League een uitwedstrijd speelt tegen Manchester City. Om de leemte te vullen haalde de Zuid-Duitse club deze winter Daley Blind, die bij Ajax weg mocht.

Tiafoe wint na zege op Brouwer ook finale in Houston

09.09 uur: De Amerikaanse tennisser Frances Tiafoe heeft het toernooi van Houston gewonnen. Nadat de nummer 1 van de plaatsingslijst in de halve finales had afgerekend met de Nederlander Gijs Brouwer, won hij op dezelfde dag ook de finale. Tiafoe was in twee sets te sterk voor de Argentijn Tomás Etcheverry: 7-6 (1) 7-6 (6). De regen had het graveltoernooi in Houston behoorlijk door de war gegooid.

Daardoor moesten op de slotdag eerst de halve finales worden afgewerkt. Met daarin de 27-jarige Brouwer die voor het eerst tot de laatste vier was doorgedrongen op een ATP-toernooi. Hij had daarvoor onder meer de Amerikaan John Isner uitgeschakeld. Tiafoe, de nummer 15 van de wereld, bleek echter te sterk voor de in Houston geboren Brouwer, die als 123e stond gerangschikt toen hij aan het toernooi begon. De setstanden waren 6-4 en 6-1.

Tiafoe moest zich daarna opladen voor de finale. „Ik ga op adrenaline, ik ben op een missie”, vertelde de Amerikaan het publiek nadat hij Brouwer had verslagen. In de avond boekte hij zijn tweede toernooizege na eerdere winst in Delray Beach in 2018.

Het slechte weer had ervoor gezorgd dat Tiafoe in het weekend vier wedstrijden moest spelen. Daarin gaf hij geen set weg en verloor hij maar één keer een servicegame, toen hij bij 5-4 voor de winst serveerde in de tweede set tegen Etcheverry. In de tiebreak moest hij twee keer een achterstand van 2 punten wegwerken, maar bij zijn tweede matchpoint was het raak met zijn twaalfde ace.

Clippers en Warriors naar play-offs basketbalcompetitie NBA

09.06 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers en Golden State Warriors hebben zich op de slotdag van het reguliere seizoen van de Amerikaanse competitie NBA rechtstreeks geplaatst voor de play-offs. Beide teams wonnen hun laatste wedstrijd. Los Angeles Lakers, dat moest hopen op een misstap van de concurrenten, kan via de zogenoemde play-in deelname aan de kampioenscompetitie afdwingen.

De Clippers moesten vechten tot de allerlaatste seconden in Phoenix en wonnen uiteindelijk met 119-114. Titelverdediger Golden State Warriors won gemakkelijk van Portland Trail Blazers (157-101). De Clippers eindigen zo op de vijfde plaats van de Western Conference en nemen het in de eerste ronde van de play-offs op tegen de Phoenix Suns. De Warriors staan op de zesde plaats en treffen in de eerste ronde Sacramento Kings. LA Lakers eindigde op de zevende plaats na een overwinning (128-117) op Utah Jazz. In de tussenronde is Minnesota Timberwolves de tegenstander.