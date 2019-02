Oppermachtige Loetsenko pakt eindzege in Oman

Nizzolo, de 30-jarige renner van Team Dimension Data was in Matrah Corniche de sterkste in de massasprint. Nizzolo bleef zijn landgenoten Sonny Colbrelli (tweede) en Davide Ballerini (derde) voor. Aleksei Loetsenko stelde net als vorig jaar als de eindzege veilig.

Oppermachtig

De kampioen van Kazachstan was oppermachtig in Oman en won maar liefst drie etappes, waaronder de ’koninginnenrit’ van woensdag naar de top van Green Mountain. Loetsenko had eerder ook al de tweede en derde etappe gewonnen. De 26-jarige renner van Astana ging met een comfortabele voorsprong van 44 seconden op de Italiaan Domenico Pozzovivo de slotetappe in en daarin kwam zijn eindzege geen moment in gevaar.

De zesde en laatste rit ging over 135,5 kilometer, met onderweg twee klimmetjes. Het peloton achterhaalde op 4 kilometer van de streep de laatste drie vluchters, waarna Nizzolo in de sprint toesloeg.