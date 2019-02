Vitesse vervangt algemeen directeur De Wit

De 48-jarige Van Wijk werkt al ruim 15 jaar bij Vitesse in diverse functies, waarvan het meest recent als manager financiën en bedrijfsvoering. „Ik ben bijzonder trots op deze benoeming. Ik zie de nieuwe functie als een hele mooie uitdaging en stap er met enorm veel energie in”, aldus de opvolger van De Wit, die sinds mei 2013 algemeen directeur was in Arnhem.

„Ik heb een fantastische tijd bij Vitesse gehad”, zegt De Wit. „Ik ben er trots op dat ik mijn steentje aan de positieve ontwikkelingen heb mogen bijdragen. Het was een mooie periode, maar de laatste tijd merkte ik meer en meer dat ik aan een nieuwe uitdaging toe ben. Op zo’n moment is het beter voor iedereen dat je stopt.”