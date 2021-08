Sport Kort: Champions League lonkt voor voetbalsters FC Twente en PSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbalsters FC Twente en PSV stap dichter bij Champions League

23:20 uur De voetbalsters van FC Twente hebben de eerste stap richting de Champions League overtuigend genomen. Op Sportcampus Diekman versloegen de speelsters uit Enschede Nike uit Georgië met 9-0.

Twente speelt de finale van de voorronde zaterdag tegen Spartak Subotica uit Servië. De winnaar van die wedstrijd plaatst zich voor de play-offs voor de groepsfase van de Champions League.

Voor Twente scoorden Anna-Lena Stolze, Fenna Kalma (4), Caitlin Dijkstra, Renate Jansen, Lotje de Keijzer en Wieke Kaptein.

De voetbalsters van PSV wonnen met 3-1 van Lokomotiv Moskou. Na de openingstreffer van de Russin Anna Belomyttseva scoorden Esmee Brugts, Maruschka Waldus en in blessuretijd Amalie Thestrup. De speelsters van PSV spelen nu zaterdag uit bij Arsenal voor een plek in de play-offs.

Springruiters met ’vernieuwd’ team naar Europees kampioenschap

19:19 uur Bondscoach Rob Ehrens heeft voor het Europees kampioenschap voor springruiters Bart Bles met Kriskras DV, Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero, Frank Schuttert met Lyonel D en Harrie Smolders met Bingo du Parc geselecteerd. Jur Vrieling gaat met Fiumicino van de Kalevallei mee als reserve. De titelstrijd wordt van 1 tot en met 5 september verreden in het Duitse Riesenbeck.

Van de aangewezen combinaties kwam alleen Smolders met Bingo de Parc op de Olympische Spelen van Tokio in actie. Houtzager reed ook mee in de Japanse hoofdstad, maar met een ander paard. Ehrens: „Bingo du Parc heeft in Tokio alleen de laatste ronde van de landenwedstrijd gelopen. We hadden in het voortraject naar Tokio ook afgesproken dat daarop het EK zou volgen. We denken dat dat goed kan. Voor de paarden Beauville Z, Sterrehof’s Dante en Zypria S geldt dat die in Tokio genoeg gedaan hebben.”

Nederland werd in Tokio vierde in de landenwedstrijd. Maikel van der Vleuten won individueel brons.

Kerber schakelt Svitolina uit in Cincinnati

18.43 uur: Angelique Kerber heeft Elina Svitolina uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Cincinnati. De 33-jarige Duitse won in de tweede ronde in drie sets van de als vierde geplaatste Oekraïense: 7-5 2-6 6-4.

Voor Kerber is het toernooi van Cincinnati het eerste optreden sinds Wimbledon. Op het Londense grastoernooi kwam ze tot de halve finales, waarin ze werd uitgeschakeld door Ashleigh Barty.

Ook Bianca Andreescu werd in de tweede ronde uitgeschakeld. De als zevende geplaatste Canadese verloor in twee sets van de Tsjechische Karolina Muchova: 6-4 6-2.

Thiem kan door polsblessure titel US Open niet verdedigen

15.40 uur: Dominic Thiem zal zijn titel op de US Open niet verdedigen. De 27-jarige Oostenrijker heeft zich afgemeld omdat hij nog te veel last heeft van een polsblessure. Hij zegt ook de rest van het seizoen te moeten missen.

„Ik ben heel teleurgesteld dat ik niet in staat ben om mijn titel te verdedigen op de US Open, maar ik ben nog niet voldoende hersteld van de polsblessure die ik in juni op de Mallorca Open heb opgelopen”, meldt de tennisser.

Thiem won de US Open vorig jaar door de Duitser Alexander Zverev in de finale te verslaan. Het was zijn eerste grandslamtitel, nadat hij eerder drie finales had verloren.

„De afgelopen zes weken heb ik alle medische adviezen opgevolgd door een polsbeschermer te dragen en oefeningen te doen voordat ik de baan opging”, schrijft Thiem. „Mijn revalidatie ging heel goed, totdat ik afgelopen week een bal sloeg in de training en de pijn weer voelde. Ik ben meteen terug naar de doktoren gegaan en die zeiden dat mijn pols meer rust nodig heeft.”

Thiem miste door de blessure al Wimbledon en meldde zich af voor de Olympische Spelen. „Het is een zware beslissing, maar ik weet dat ik die moet nemen. Ik heb nog een lange carrière voor me en het is belangrijk om geen risico’s te nemen en te gehaast terug te keren.”

De US Open beginnen op 30 augustus en duren tot en met 12 september. Eerder had Roger Federer zich al afgemeld voor de US Open. De Zwitser laat zich weer opnieuw opereren aan zijn knie en mist ook de rest van het seizoen.

Tottenham Hotspur zonder Kane naar Portugal

15.07 uur: Tottenham Hotspur is woensdag zonder aanvaller Harry Kane afgereisd naar Portugal, waar donderdag in de heenwedstrijd van de play-offs van de Conference League Paços Ferreira de tegenstander is. Volgens Britse media is de 28-jarige Kane na zijn late terugkeer nog niet fit genoeg.

Kane zou deze zomer geprobeerd hebben een transfer naar Manchester City te maken, maar zover is het nog niet gekomen. Hij heeft in Londen nog een contract tot medio 2024.

Coach Nuno had Kane wel opgenomen in zijn selectie voor de play-offs van de Conference League. Kane trainde dinsdag pas voor de eerste keer met de groep mee.

Zonder Kane wonnen de Spurs afgelopen weekend met 1-0 van Manchester City.

Petrakov opvolger Sjevtsjenko als bondscoach Oekraïne

13.43 uur: Oleksandr Petrakov is de opvolger van Andrej Sjevtsjenko als bondscoach van het Oekraïens voetbalelftal. De 64-jarige Petrakov werkte de afgelopen jaren met diverse nationale jeugdploegen van Oekraïne.

„Ik zal alles doen wat ik kan om het team naar het WK in Qatar te leiden”, zei Petrakov. Zijn eerste officiële wedstrijd als bondscoach is de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan op 1 september. Drie dagen later is Frankrijk de tegenstander.

Sjevtsjenko maakte twee weken geleden zijn afscheid bekend. Hij trad in 2016 in dienst bij de Oekraïense voetbalbond. Deze zomer reikte hij met zijn ploeg tot de kwartfinales op het EK. In de groepsfase verloor Oekraïne met 3-2 van Oranje.

Oekraïne heeft in de WK-kwalificatiereeks drie keer gespeeld en drie keer gelijkgespeeld.

Oussama Tannane met Vitesse mee naar Brussel

12.03 uur: Oussama Tannane stapt vanmiddag met Vitesse op de bus naar Brussel, waar morgen de eerste wedstrijd van de play-off in de Conference League op het programma staat De creatieve middenvelder is fit genoeg bevonden voor een rol als invaller, maar zal sowieso niet in de basis staan in het Lotto Park, eerder bekend onder de namen Constant Vanden Stock Stadion en Astrid Park.

Ook Riechedly Bazoer is inzetbaar in Brussel. De vrije verdediger viel afgelopen zondag tegen PEC Zwolle voor rust uit met een enkelblessure, maar heeft gisteren de training al hervat. Normaal gesproken kan hij starten donderdagavond

Danilho Doekhi, die niet inzetbaar is vanwege een hamstringblessure, gaat wel mee met de ploeg. In Arnhem blijft het vijftal Loïs Openda, Romaric Yapi (beiden geschorst), Jacob Rasmussen, Daan Reiziger (beiden geblesseerd) en Hilary Gong (buiten de wedstrijdselectie gevallen) achter.

Nieuwe seizoen NBA begint op 19 oktober met twee topwedstrijden

10.02 uur: Het nieuwe seizoen van de Amerikaanse basketbalcompetitie begint op dinsdag 19 oktober met twee topwedstrijden, zo maakte organisator NBA bekend. Kampioen Milwaukee Bucks neemt het op tegen de Brooklyn Nets in de oostelijke divisie en Los Angeles Lakers ontvangt Golden State Warriors uit San Francisco in de westerse divisie.

Zoals elk seizoen reserveerde de NBA niet alleen topwedstrijden voor de openingsdag, maar ook voor bij het publiek populaire Christmas Day-speeldag. Op 25 december spelen de Nets, met sterspelers Kevin Durant, Kyrie Irving en James Harden, tegen de Lakers van LeBron James, Anthony Davis en de recent aangetrokken Russell Westbrook.

Andere interessante kerstwedstrijden zijn die tussen Dallas Mavericks van uithangbord Luka Doncic en het Utah Jazz van Rudy Gobert en Donovan Mitchell én die tussen de Boston Celtics en de Milwaukee Bucks.

De All Star Game staat op 20 februari op het programma in Cleveland. Het reguliere seizoen eindigt op 10 april. Tussen 12 en 15 april staan de eventuele beslissingswedstrijden gepland. De play-offs starten op 16 april.

Komende vrijdag maakt de NBA de volledige kalender bekend.

Simona Halep wint in Cincinnati voor het eerst sinds begin mei

07.33 uur: Simona Halep heeft op het grote WTA-toernooi van Cincinnati haar eerste overwinning sinds begin mei geboekt. In de openingsronde van het Amerikaanse hardcourttoernooi was ze in drie sets de meerdere van de Poolse Magda Linette. Het werd 6-4 3-6 6-1 voor de nummer 13 van de wereld.

Halep (29) is drievoudig finaliste op het toernooi van Cincinnati. In 2018 stond ze er voor het laatst in de eindstrijd; ze verloor toen in drie sets van Kiki Bertens.

Half mei gaf Halep op op het WTA-toernooi van Rome en ze liet wegens een kuitblessure verstek gaan voor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen. Vorige week keerde de Roemeense terug in Montreal, maar in Canada verloor ze bij haar rentree van de Amerikaanse Danielle Collins.

In de tweede ronde neemt Halep het mogelijk op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Camila Giorgi uit Italië met 6-2 6-2 kansloos liet. Giorgi won vorige week nog verrassend het WTA-toernooi van Montreal.