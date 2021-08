Sport Kort: Nieuw seizoen NBA begint met twee topwedstrijden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nieuwe seizoen NBA begint op 19 oktober met twee topwedstrijden

10.02 uur: Het nieuwe seizoen van de Amerikaanse basketbalcompetitie begint op dinsdag 19 oktober met twee topwedstrijden, zo maakte organisator NBA bekend. Kampioen Milwaukee Bucks neemt het op tegen de Brooklyn Nets in de oostelijke divisie en Los Angeles Lakers ontvangt Golden State Warriors uit San Francisco in de westerse divisie.

Zoals elk seizoen reserveerde de NBA niet alleen topwedstrijden voor de openingsdag, maar ook voor bij het publiek populaire Christmas Day-speeldag. Op 25 december spelen de Nets, met sterspelers Kevin Durant, Kyrie Irving en James Harden, tegen de Lakers van LeBron James, Anthony Davis en de recent aangetrokken Russell Westbrook.

Andere interessante kerstwedstrijden zijn die tussen Dallas Mavericks van uithangbord Luka Doncic en het Utah Jazz van Rudy Gobert en Donovan Mitchell én die tussen de Boston Celtics en de Milwaukee Bucks.

De All Star Game staat op 20 februari op het programma in Cleveland. Het reguliere seizoen eindigt op 10 april. Tussen 12 en 15 april staan de eventuele beslissingswedstrijden gepland. De play-offs starten op 16 april.

Komende vrijdag maakt de NBA de volledige kalender bekend.

Simona Halep wint in Cincinnati voor het eerst sinds begin mei

07.33 uur: Simona Halep heeft op het grote WTA-toernooi van Cincinnati haar eerste overwinning sinds begin mei geboekt. In de openingsronde van het Amerikaanse hardcourttoernooi was ze in drie sets de meerdere van de Poolse Magda Linette. Het werd 6-4 3-6 6-1 voor de nummer 13 van de wereld.

Halep (29) is drievoudig finaliste op het toernooi van Cincinnati. In 2018 stond ze er voor het laatst in de eindstrijd; ze verloor toen in drie sets van Kiki Bertens.

Half mei gaf Halep op op het WTA-toernooi van Rome en ze liet wegens een kuitblessure verstek gaan voor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen. Vorige week keerde de Roemeense terug in Montreal, maar in Canada verloor ze bij haar rentree van de Amerikaanse Danielle Collins.

In de tweede ronde neemt Halep het mogelijk op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die Camila Giorgi uit Italië met 6-2 6-2 kansloos liet. Giorgi won vorige week nog verrassend het WTA-toernooi van Montreal.