Matthijs de Ligt held van Juventus, Donny van de Beek uitgeschakeld met ManUtd

Na iets minder dan een half uur zette Moise Kean Juventus op voorsprong. Hij deed dat op aangeven van Adrien Rabiot. Een minuut of 5 later was het alweer gelijk, Emmanuel Gyasi scoorde met een fraai schot uit een moeilijke hoek.

Meteen na de rust werd het nog erger voor de vorig seizoen onttroonde kampioen, omdat de Fransman Janis Antiste de thuisclub op voorsprong zette. Vervolgens maakte Federico Chiesa de gelijkmaker en zorgde De Ligt voor de 2-3.

„Als Juventus moeten we eigenlijk alle wedstrijden winnen”, was de eerste reactie van De Ligt. „Wat dat betreft zijn we wat aan de late kant. Laten we daarom maar doen alsof het seizoen vandaag is begonnen en dat we vanaf nu geen punten meer weggeven. Ook tegen Spezia was het weer lastig. Gelukkig hebben we karakter getoond nadat we kort na rust op achterstand kwamen. Daardoor hebben we het duel naar ons toe weten te trekken.”

De Ligt was basisspeler. Oud-PSV’er Jeroen Zoet stond in het doel bij Spezia.

Juventus heeft ondanks de zege pas 5 punten na vijf wedstrijden. Spezia staat op 4 punten.

AC Milan wint van Venezia en staat weer naast Inter

AC Milan staat aan de kop van de Italiaanse voetbalcompetitie weer naast kampioen en stadgenoot Inter. Milan won woensdag de thuiswedstrijd tegen Venezia, 2-0.

Het duurde even voor de thuisclub op voorsprong kwam. Pas in de 68e minuut scoorde de Spanjaard Brahim Díaz, na voorbereidend werk van Theo Hernandez. De 2-0 kwam op naam van Fransman Hernandez.

Inter en Milan hebben beide 13 punten, Napoli volgt op 1 punt. De kampioen won eerder in de week van Fiorentina. Napoli speelt donderdag tegen Sampdoria en kan beide Milanese clubs inhalen.

Paris Saint-Germain wint ver in extra tijd bij Metz

Zonder Lionel Messi heeft Paris Saint-Germain opnieuw gewonnen in de voetbalcompetitie van Frankrijk. De favoriet voor de titel deed dat bij FC Metz, 1-2. De formatie uit de hoofdstad blijft afgetekend de koploper in Ligue 1.

Halverwege was het 1-1. Al na 5 minuten opende de Marokkaanse verdediger Achraf Hakimi de score voor de Parijzenaars. Vlak voor rust maakte Boubakar Kouyaté gelijk. In de 5e minuut van blessuretijd scoorde Hakimi opnieuw.

Georginio Wijnaldum was basisspeler bij de club uit Parijs, waar Lionel Messi ontbrak wegens een blessure. De oud-speler van Liverpool werd na ruim een uur gewisseld.

Nice verloor bij FC Lorient, 1-0. Thomas Monconduit maakte het doelpunt voor de thuisclub, voor de tegenstander miste Amine Gouiri een strafschop. Justin Kluivert en Pablo Rosario waren basisspelers bij Nice. Kluivert viel al in de 24e minuut geblesseerd uit en werd vervangen door landgenoot Calvin Stengs.

Olympique Lyon versloeg Troyes. Coach Peter Bosz zag zijn elftal met 3-1 winnen.

Van de Beek met ManUnited uitgeschakeld in League Cup

Donny van de Beek is met een veredeld B-elftal van Manchester United uitgeschakeld in de derde ronde van de League Cup. Het thuisduel met West Ham United eindigde in 0-1. Manuel Lanzini maakte in de beginfase het doelpunt.

Van de Beek mocht bij ManUnited de hele wedstrijd meedoen. Dat overkomt hem niet vaak op Old Trafford. Onder anderen vedette Cristiano Ronaldo was bij de thuisclub niet van de partij.

Arsenal versloeg op eigen veld Wimbledon met 3-0. De treffers kwamen op naam van Alexandre Lacazette, Emile Smith Rowe en Eddie Nketiah.

Leicester City won met 2-0 bij Millwall. Chelsea versloeg Aston Villa via strafschoppen: 4-3. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1. Ook Tottenham Hotspur bleef Wolverhampton Wanderers vanaf de penaltystip de baas: 3-2, na een eindstand van 2-2 in de wedstrijd.

Coach Van den Brom met Genk onderuit bij Antwerp

Coach John van den Brom heeft met Genk in de Belgische competitie een stevige nederlaag geïncasseerd. Antwerp zegevierde op eigen veld met 4-2. Bij de rust leidde de thuisclub met 3-1.

Genk kwam nog wel op voorsprong via een doelpunt van Paul Onuachu, maar moest daarna tussen de 27e en 41e minuut drie treffers incasseren. Na ruim een uur kwam Antwerp op 4-1 en was het duel beslist, al maakte opnieuw Onuachu er uit een strafschop nog wel 4-2 van. Bij Genk ging de Carel Eiting in de 72e minuut naar de kant.

Antwerp en Genk staan nu beide op 14 punten. Club Brugge leidt met 17 punten.