Matthijs de Ligt held van Juventus met winnende goal

Na iets minder dan een half uur zette Moise Kean Juventus op voorsprong. Hij deed dat op aangeven van Adrien Rabiot. Een minuut of 5 later was het alweer gelijk, Emmanuel Gyasi scoorde met een fraai schot uit een moeilijke hoek.

Meteen na de rust werd het nog erger voor de vorig seizoen onttroonde kampioen, omdat de Fransman Janis Antiste de thuisclub op voorsprong zette. Vervolgens maakte Federico Chiesa de gelijkmaker en zorgde De Ligt voor de 2-3.

„Als Juventus moeten we eigenlijk alle wedstrijden winnen”, was de eerste reactie van De Ligt. „Wat dat betreft zijn we wat aan de late kant. Laten we daarom maar doen alsof het seizoen vandaag is begonnen en dat we vanaf nu geen punten meer weggeven. Ook tegen Spezia was het weer lastig. Gelukkig hebben we karakter getoond nadat we kort na rust op achterstand kwamen. Daardoor hebben we het duel naar ons toe weten te trekken.”

De Ligt was basisspeler. Oud-PSV’er Jeroen Zoet stond in het doel bij Spezia.

Juventus heeft ondanks de zege pas 5 punten na vijf wedstrijden. Spezia staat op 4 punten.