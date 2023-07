Basiself Feyenoord verliest van Hoffenheim: 2-0

Zonder de vertrokken aanvoerder en spelmaker Orkun Kökcü miste Feyenoord duidelijk nog creativiteit. De van FC Twente voor zo’n zeven miljoen (plus nog een mogelijke bonus) gekochte Ramiz Zerrouki is zoals verwacht meer een defensief ingestelde middenvelder, Quinten Timber en Mats Wieffer complementeerden het middenveld.

In de achterste linie trad Feyenoord in dezelfde samenstelling aan als aan het eind van het afgelopen voetbaljaar, met Marcus Pederson en Quilindschy Hartman als vleugelverdedigers en het duo Lutsharel Geertruida en David Hancko in het centrum. Daarachter uiteraard doelman Justin Bijlow, die ook de aanvoerdersband droeg.

Bekeken schot

Toch kon die sterke defensie, met daarvoor een verankerde middenlinie, niet voorkomen dat de Rotterdammers al na vijf minuten rond hun eigen zestienmetergebied te kijk werden gezet. Kaderabek produceerde met een bekeken schot in de hoek na slap uitverdedigen de 1-0. Kort na rust kreeg de kampioen van Nederland via Kramaric, net als Kaderabek een oude bekende uit eerdere Europa Cup-duels, via een counter de 2-0 om de oren.

Feyenoord heeft een zware trainingsweek achter de rug, maar dat geldt ook voor de Duitse ploeg, die de boel achterin wel dicht hield tegen de aanval met Javeiro Dilrosun en Paixao op de vleugels en de nieuwe Afrikaan Yankuba Minteh in de punt van de voorhoede.

Spitspositie

Minteh, een huurling van Newcastle United en geboren in Gambia, maakte de afgelopen weken vooral met zijn snelheid indruk op spelers en trainers van Feyenoord. Daarom kreeg hij ook een basisplaats. Hij is nog jong en moet zich bij Feyenoord verder zien te ontwikkelen. Dat hij in deze periode de spitspositie bezet heeft ook te maken met de afwezigheid van Santiago Gimenez, die na het weekeinde weer aansluit bij de selectie. De Mexicaan was lang in actie voor zijn land tijdens de Gold Cup, waar hij tijdens de finale de winnende treffer maakte.

Minteh zal zeker het hele seizoen bij Feyenoord blijven en die zekerheid is er niet in het geval van Danilo, die in het tweede deel van de ontmoeting met Hoffenheim in actie is gekomen. Tegen de ervaren Duitse verdedigers was er voor de door Newcastle bewust aan Feyenoord uitgeleende aanvaller nog geen doorkomen aan. De beste kansen waren voor Pedersen, die een keer doorbrak en voor Geertruida die van afstand snoeihard op de vuisten van de Duitse doelman Baumann knalde.

De tweede keus van Feyenoord, met de nieuwe van PEC Zwolle gekomen spelers Thomas Beelen en Thomas van den Belt, zag wel kans te scoren tegen Hoffenheim. Het jeugdige talent Antony Milambo, dat Arne Slot graag bij de selectie wil houden, en Danilo produceerden in korte tijd twee doelpunten. Daarna scoorden de Duitsers weer midden in de plensbuien die in de Alpen vielen.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Feyenoord eerste duel: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Paixão, Minteh, Dilrosun.

Tweede duel: Wellenreuther; Kasanwirjo, Beelen, Hendriks, Lopez; Milambo, Van den Belt, Bullaude; Jahanbakhsh, Danilo, Sauer.