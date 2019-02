Lorentzen ziet Nederland wel zitten

„Op dit moment zit ik goed in Noorwegen. Ik leer ontzettend veel van Jeremy. Mocht hij stoppen en er komt geen goede vervanger, dan ga ik erover nadenken.”

Mocht het daadwerkelijk zover komen dan ziet Lorentzen een overstap naar Jumbo-Visma of sprintersformatie Reggeborgh van trainer Gerard van Velde wel zitten. „Het ziet eruit alsof ze daar weten wat ze doen.”

Reggeborgh heeft door het goede contact van Lorentzen met Kai Verbij en diens teamgenoten een streepje voor. „Dat zijn erg aardige gasten.”

Vanwege de omstandigheden in eigen land speelde de 26-jarige Noor eerder al eens met de gedachte om tijdelijk naar Nederland te verhuizen. „In Noorwegen is geen vaste basis, zoals Thialf. Hij ijs is ook een stuk minder. We moeten veel reizen om goed te trainen, dat is vermoeiend.”