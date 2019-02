Weghorst aan de kant bij Wolfsburg

De spits moest vanwege spierklachten de training afbreken. „Het zou heel jammer zijn als hij niet kan spelen”, zei Labbadia. „Wout is onze topscorer en erg belangrijk voor de ploeg.”

De 26-jarige spits, die vorig jaar AZ verruilde voor Wolfsburg, heeft tot nu negen doelpunten gemaakt in de Bundesliga. Weghorst was in de laatste drie competitieduels van zijn ploeg steeds trefzeker. Mede dankzij de goals van Weghorst staat Wolfsburg op de zesde plaats in de Duitse competitie.

„Ineens voelde Wout iets. Hij wordt onderzocht, alles is mogelijk”, aldus Labbadia. „Maar we zijn dit seizoen wel gewend om altijd weer een oplossing uit de hoge hoed te toveren.”