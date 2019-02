Atletiekunie over in opspraak geraakte sporter: 'Vereniging goed gehandeld'

De oud-atleet wordt beticht van het maken van ongewenste opmerkingen tegen een jeugdlid van Eindhoven Atletiek. Die club heeft De Wit, die er werkzaam was als trainer, in december vorig jaar weggestuurd.

De Wit deed twee keer mee aan de tienkamp op de Zomerspelen (Seoul 1988 en Barcelona 1992) en één keer als bobsleeër op de Winterspelen (Lillehammer 1994). Hij was jarenlang de beste tienkamper van Nederland en raakte pas in 2012 zijn Nederlands record kwijt aan Eelco Sintnicolaas.

Eindhoven Atletiek liet bij monde van voorzitter Patrick Stassen aan de Volkskrant weten dat De Wit al eerder was gewaarschuwd na grensoverschrijdend gedrag. „Het maakt niet uit wat iemands reputatie is. Ik moet de veiligheid van atleten waarborgen.” De oud-atleet zegt in de krant dat hij boos is over de gang van zaken, omdat er volgens hem geen correcte hoor en wederhoor is geweest. „Ik ben aan de hoogste boom gehangen zonder ruggespraak.”

De Atletiekunie heeft een verklaring op haar website gezet waarin ze een toelichting geeft op het besluit de klacht over De Wit te melden bij het ISR. „Voor zover we het nu kunnen overzien, heeft de vereniging goed gehandeld. Voor de betrokken trainer voelt dat wellicht als onrechtvaardig, maar een vereniging heeft hierin een verantwoordelijkheid naar zowel het slachtoffer als de overige leden.”

De bond merkt op dat de definitie van grensoverschrijdend gedrag een bepaalde mate van subjectiviteit kan bevatten. „Maar we vinden dat het beschermen van de sporter in zijn of haar opvatting van grensoverschrijdend gedrag centraal staat. Onnodige beschadiging van trainers vanwege onterechte meldingen moet uiteraard voorkomen worden. We vinden dat deze personen zich bewust moeten zijn van hun hiërarchische, leidende rol over afhankelijke sporters en dat extra zorgvuldigheid nodig is in hun positie.”