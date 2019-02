De Jong: ’Ik kijk ernaar uit om hem van dichtbij te zien spelen’

„Toen ik tekende was ik erg blij. Ik heb het toen wel een beetje met mijn familie gevierd”, begint De Jong in gesprek met Barca TV. „Als kind was ik al fan van de club en nu mag ik er spelen. Mijn droom is om een grote ster te worden bij Barca en om veel prijzen te pakken.”

Speciale band

FC Barcelona en Ajax hebben een speciale band. Veel Ajacieden droegen namelijk ook het shirt van de Catalaanse club. Onder meer Marc Overmars, Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Ronald Koeman en in het bijzonder Johan Cruijff. „Ik denk dat hij (Johan Cruijff, red.) voor mij hetzelfde betekent als voor iedereen. Hij was een pure voetballer. Hij vernieuwde het spel met het totaalvoetbal tijdens het WK in 1974. Daarnaast was hij ook een geweldig persoon”, zegt De Jong over de Ajax- en Barcelona-legende.

Frenkie de Jong (l) poseert met het shirt van FC Barcelona, samen met Josep Maria Bartomeu, president van de Catalaanse club. Ⓒ EPA

Stijl

Cruijff nam de aanvallende speelstijl van Ajax mee naar Barcelona toen hij Amsterdam in 1973 verruilde voor de Catalaanse hoofdstad. Sindsdien worden Ajax en Barcelona vaak met elkaar vergeleken, vooral qua speelstijl. „Beide clubs willen mooi en goed voetballen”, weet De Jong, die nog meer vergelijkingen ziet. „Aanvallend voetbal en veel balbezit zit in het DNA van de clubs.”

Een stijl van spelen die de 21-jarige Oranje-international wel moet liggen. „Ik ben een speler die graag de bal in de voeten heeft. Maar ik moet mijzelf nog op veel vlakken ontwikkelen.” De Jong doelt daarmee vooral op zijn betrokkenheid bij doelpunten. „Ik moet meer scoren en meer assists geven”, zegt hij zelfkritisch.

Messi

’De man van bijna 90 miljoen’ lacht als een kind zo blij als hem gevraagd wordt naar Lionel Messi. „De beste speler ter wereld”, glundert De Jong, die ontzettend uitkijkt om samen met De Vlo op het veld te staan. „Hij kan echt alles, met en zonder bal. Hij is van een ander level.”

Lionel Messi (l) en Sergio Busquets (m), twee idolen van Frenkie de Jong, binnenkort zijn teamgenoten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Messi is niet de enige superster met wie De Jong gaat samenspelen. Hij heeft lovende woorden over voor zijn toekomstige collega’s op het middenveld. Ivan Rakitic, Philippe Coutinho en Arthur Melo zijn bijzondere spelers, maar vooral Sergio Busquets springt in het oog van De Jong. „Hij is misschien wel de beste verdedigende middenvelder die er is. Zijn visie is geweldig”, zegt ’Frenkie’ over de speler die hij mogelijk moet opvolgen in Nou Camp. „Ik kijk ernaar uit om met hem samen te spelen, of alleen al om hem van dichtbij te zien voetballen.”