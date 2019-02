Schouten schaatst naar zege in Zweden

Irene Schouten wint in Lulea de vierde Grand Prix wedstrijd over 80 km. Tweede werd Carla Ketellapper Zielman en derde Carien Kleibeuker. Ⓒ Timsimaging

LULEÅ - Waar de ijsvloer ook ligt, schaatsster Irene Schouten wint er. De rijdster van A-ware was ook de snelste in het Zweedse Luleå in de Grand Prix 4.