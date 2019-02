Heracles mist goalgetter tegen VVV

De Spaanse spits kreeg vorige week tegen Fortuna Sittard (6-0) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daarom geschorst. Dalmau nam in dat duel maar liefst vier doelpunten voor zijn rekening.

De nummer 9 van Heracles voerde zijn totaal dit seizoen daarmee op naar tien treffers. Dalmau ligt daarmee één doelpunt achter op teamgenoot Kristoffer Peterson, die tegen Fortuna zijn elfde goal van het seizoen liet aantekenen. Heracles won onlangs ook van Ajax en staat met 32 punten op de zevende plaats in de eredivisie, vlak boven VVV dat 29 punten heeft.

„Wij zijn goed genoeg om te kunnen winnen van VVV”, aldus trainer Frank Wormuth. „Hoewel we uit niet zo sterk zijn, gaan we altijd op zoek naar de drie punten. Na de overwinningen op Ajax en Fortuna Sittard zit er veel zelfvertrouwen in het team, dus de lat ligt hoog.” Bij VVV mist trainer Maurice Steijn alleen Roel Janssen, verder is iedereen fit.