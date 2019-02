Hekman de sterkste op Zweeds natuurijs

De stayer uit Gramsbergen bleef na een tocht van 105 kilometer bij de stad Luleå Jorrit Bergsma en Crispijn Ariëns voor in de eindsprint van het uitgedunde peloton.

Er waren diverse pogingen om tijdens de tocht te ontsnappen, maar geen enkele lukte. Frank Vreugdenhil, de winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, probeerde het in de laatste ronde, maar onder aansporing van Bergsma werd ook hij teruggepakt. Hekman maakte in de slotmeters gebruik van zijn sprinterskwaliteiten.

Irene Schouten was de sterkste in de vrouwenrace over 84 kilometer. De kersverse wereldkampioene op de massastart versloeg in de eindsprint haar drie medevluchters. Carla Ketellapper-Zielman finishte als tweede en Carien Kleibeuker werd derde.