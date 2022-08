Teamsprinters overtuigend naar goud op EK baanwielrennen

Het trio, dat zich de Bullet Train noemt, komt op de EK verder niet in actie. Het toernooi in München wordt op een gelegenheidsbaan afgewerkt die 50 meter korter is dan de reguliere pistes waarop grote toernooien worden afgewerkt. De Nederlanders vonden voor de individuele onderdelen het risico op blessures te groot terwijl het ook niet past in de voorbereiding op de WK, waar ze ook titelverdediger zijn. Het brons ging naar de Britten.

Shanne Braspennincx, Hetty van der Wouw en Kyra Lamberink in actie Ⓒ ANP/HH

Zilver

De Nederlandse teamsprintsters pakten het zilver. Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Shanne Braspennincx legden het in de finale af tegen de Duitse vrouwen Lea Sophie Friedrich, Pauline Sophie Grabosch en Emma Hinze.

De Duitsen waren op de 200 meterbaan van München goed voor een tijd van 38,061. Nederland, de titelverdediger, stelde daar 38,304 tegenover.

De Duitse vrouwen waren ook in de kwalificaties en de eerste ronde telkens sneller dan hun Nederlandse opponentes. Het verschil was steeds zo’n vier tienden van een seconde. Duitsland is ook regerend wereldkampioen en werd tweede op de Olympische Spelen van Beijing, waar het onderdeel nog met twee rensters werd afgewerkt. Het brons was voor Polen.

Op de EK van vorig jaar, waar Nederland het eerste titeltoernooi met drie vrouwen in de baan op de teamsprint won, miste Duitsland vedette Hinze. Oranje won in een wereldrecord, maar ontbrak later op de WK omdat Nederland mede vanwege de coronapandemie niet was afgereisd naar wedstrijden in de Nations Cup. Dat was een voorwaarde voor deelname aan de WK, waar Duitsland wel compleet was en meteen de beste tijd ooit realiseerde. De Nederlandse mannen mochten er als titelverdediger wel rijden en veroverden het goud.

Lamberink vertelde bij de NOS tevreden te zijn met haar optreden als starter. „Ik ben heel blij met mijn startronde, al is het moeilijk om te reflecteren omdat je op een kortere baan rijdt. Tweede worden is op zich jammer, maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. In de finale hebben we een goede rit laten zien.”

Braspennincx noemde het niveau van Nederland in de breedte hoog. „We hebben ook nog Steffie (van der Peet) en Laurine (Van Riessen). We zijn verwend”, aldus de olympisch kampioene keirin, die verder niet in actie komt in München.

Ploegachtervolging

De baanwielrensters hebben zich op het EK op de ploegachtervolging niet weten te plaatsen voor de strijd om het brons. Op de piste in München kwam het Nederlandse viertal Mylène de Zoete, Daniek Hengeveld, Lonneke Uneken en Amber van der Hulst tot 4.22,345 en dat was - net als in de kwalificaties - goed voor de vijfde tijd.

Het team had met Marit Raaijmakers in plaats van Uneken in de kwalificaties een tijd van 4.23,843 neergezet. Daar dook het viertal onder en was ook duidelijk sneller dan het team van Zwitserland, dat werd ingehaald, maar het gat naar Frankrijk en Groot-Brittannië - die om het brons mochten rijden - was nog groot. De Franse en Britse vrouwen klokten respectievelijk 4.14,489 en 4:18,455.

In de finale was Duitsland te sterk voor Italië: 4.10,872 tegen 4.11,571. Het brons was voor Frankrijk.

Bij de mannen ging het goud naar Frankrijk, dat in de finale Denemarken aftroefde. De Fransen realiseerden een tijd van 3.50,507. De Denen stelden daar 3.51,692 tegenover. Het brons was voor Groot-Brittannië.

Teamsprinters

De Nederlandse baansprinters hebben zich op de Europese kampioenschappen baanwielrennen geplaatst voor de finale van de teamsprint. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland wonnen hun race tegen Italië en waren net als in de kwalificaties het snelst. In de finale nemen ze het op tegen Frankrijk.

Het Oranje-trio, regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen, kwam op de 200 meterbaan van München tot een tijd van 34,810 en was daarmee ook ruim sneller dan in de kwalificaties toen ze 35,036 reden. Het Franse trio werd met een tijd van 35,194 tweede.

De finale is vrijdagavond. De strijd om het brons gaat tussen Groot-Brittannië en Polen. In tegenstelling tot de meeste grote toernooien vinden de EK plaats op een kortere piste, 200 meter in plaats van 250 meter. Mede daarom kozen Lavreysen en Hoogland ervoor niet op andere onderdelen uit te komen. Zij richten zich op de WK, in oktober nabij Parijs.