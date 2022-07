’Barcelona en Bayern voor 45 miljoen eens over Lewandowski’

De Poolse topschutter had bij Bayern nog een contract voor een jaar, dat hij weigerde te verlengen. Hij wilde zelf graag naar Barcelona, maar het duurde even voordat de clubs er onderling uit waren.

Lewandowski meldde zich in afwachting van een akkoord ondanks zijn vertrekwens deze week wel op het trainingsveld van Bayern, waar hij in het seizoen 2020/2021 het record van Gerd Müller verbeterde van de meeste doelpunten in een Bundesligaseizoen. De Pool scoorde in die jaargang 41 maal, één keer meer dan 'Der Bomber' in seizoen 1971/1972 had gedaan.