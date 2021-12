Foto: Spelers Cambuur steken trainer Henk de Jong hart onder de riem

De spelers van de Friese ploeg poseerden voor aanvang van de wedstrijd in Tilburg in een zwart shirt met daarop de tekst ’In Henk we trust’, waarbij de letter i het silhouet was van de coach die de kampioensschaal van vorig seizoen de lucht in houdt. De Jong is voorlopig uit de running omdat er bij de 57-jarige coach een cyste in zijn hoofd zit. Pascal Bosschaart neemt momenteel de honneurs waar in de Friese dug-out.

In de voetbalpodcast Kick-off Eredivisie van De Telegraaf laat chef voetbal Valentijn Driessen weten dat De Jong strijdbaar is. „Ik heb contact met Henk gehad en de cyste in zijn hoofd is goedaardig, maar zit wel vrij diep. Daardoor is het moeilijk te verwijderen, maar gaat er wel gekeken worden of en hoe dat kan. Henk was echter levendig als altijd en heeft er ’op z’n Henk de Jongs’ zin in om de strijd aan te gaan. Hij ziet het zitten en denkt dat het goed gaat komen, daar ben ik blij om.”

