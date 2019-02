Scheuring in biljartwereld een feit

De PBA heeft een 50 tal topspelers op hun lijst staan die zullen worden uitgenodigd om tot te treden tot de nieuwe organisatie. Aanvankelijk werd er in Seoel met de wereldbiljartbond UMB gesproken over samenwerking, maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen. De PBA wordt professioneel bestuurd door de mensen achter het grote marketingbureau Bravo& New en krijgt tevens steun van de biljartfabriek van Kimchi. Verder zouden ook twee internationale elektronicabedrijven hen medewerking verlenen.

De president van de wereldbiljartbond UMB voorziet een harde confrontatie tussen beide organisaties. „Wij zullen niet toestaan dat alles wat wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, door een andere organisatie ons wordt afgenomen. Dat zullen wij niet toestaan”, aldus Farouk Barki.

Dankbaarheid

Dick Jaspers en Marco Zanetti hebben reeds voor de UMB gekozen. „Ik wil de vrijheid hebben om overal te kunnen spelen. Volgende week is er weer een groot toernooi in Korea en ik wil graag mijn wereldtitel straks in Denemarken verdedigen. Dus ik heb besloten bij de bestaande organisatie te blijven. Daar voel ik me goed bij.”

„Ik zal de UMB niet verlaten om voor slechts één jaar een financiële verbeteringen te krijgen. Al mijn collega’s kennen mijn positie al heel lang. Het is het moment om dankbaar te tonen en niet de tijd van zelfzuchtig of hebzuchtig te zijn!”, zegt de Italiaan Zanetti als reactie op de lancering van de PBA.

De Belg Frédéric Caudron twijfelt nog. „ Ik heb nog geen beslissing genomen maar ik ben het serieus aan het overwegen. De UMB is volgens mij verkeerd bezig door te dreigen met zelfs levenslange schorsing en. Ik vind dat zoiets niet moet kunnen... Ze moeten openstaan voor dialoog, maar blijkbaar willen ze dat niet”, aldus Caudron.

