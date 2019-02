ADO-trainer Groenendijk gelooft in stunt tegen Ajax

De oefenmeester heeft ook gezien dat de formatie uit Amsterdam na de winterstop wisselvallig presteert. Zo wist Ajax zich geen raad met het agressieve spel van Heracles Almelo (1-0).

ADO Den Haag speelt ook op kunstgras en is bereid alles te geven tegen de rivaal uit de hoofdstad. ,,Zij hebben een iets minder stabiele fase", blikt Groenendijk vooruit. ,,Ze hebben geweldig gespeeld tegen Real Madrid. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Maar ik heb ook het duel met Heracles gezien. Heracles verdedigde vooruit, was agressief en won. Dat is een voorbeeld voor ons. Ajax is te raken", stelt Groenendijk.

,,Je hebt altijd kansen, tegen wie je ook speelt", meent Groenendijk. ,,Zij willen ons hun wil opleggen en hebben daar de middelen ook voor. Maar de intentie is om ons eigen spel te spelen. Dan moeten we wel goed zijn.”