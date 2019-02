Van der Poel na zege: ’Het was gekkenwerk’

„Leuk, hé.” Van der Poel lachte volgens Het Nieuwsblad breeduit na zijn perfecte openinsgrit van zijn wegcampagne. Hij sprintte in de eerste etappe van de Ronde van Antalya sneller dan de relatief onbekende renners Dusan Rajovic en Bas van der Kooij. „Toegegeven, het zijn niet de grootste namen. Maar die renners deden er ook alles aan om hier te winnen. De ploeg heeft de hele dag perfect gecontroleerd en op het einde had ik ook nog twee man van de vijf die de sprint perfect inleidde. Dat ik mijn eerste wegwedstrijd ook meteen win is sowieso goed voor het vertrouwen.”

Naast de glimlach haalde Van der Poel ook opgelucht adem dat hij niet gevallen was. Ploegmaat Maarten van Trijp viel op twintig kilometer van de aankomst vol op zijn gezicht en verloor al zijn voortanden. „In de laatste vijf kilometer was het echt gekkenwerk, maar op de plek waar hij viel was het nog tamelijk rustig. Door een windvlaag tikte hij een achterwiel aan en viel hij zwaar. Dat is een domper.”

Eindzege

Van der Poel wordt uiteraard ook de eerste leider. „De eindzege? We zeiden vooraf dat we vooral een rit wilden winnen. Dat is nu gelukt. Afwachten wat de komende dagen zal brengen, maar ik denk dat de derde rit met de aankomst bergop te zwaar zal zijn.”

Zijn Nederlandse kampioenentrui zal hij morgen inruilen voor de rood/paarse leiderstrui. „Dat vind ik wel wat jammer. Of ik fan ben van de kleur? Bwah, dat laat ik aan jullie over.”