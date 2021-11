Pep Guardiola heeft mooie woorden voor Giovanni van Bronckhorst

„Een groot compliment aan hem”, zei Guardiola, toen hem tijdens de persconferentie werd gevraagd naar de aanstelling van de Nederlandse trainer in Glasgow. „Rangers is één van de grootste clubs in Schotland, het is een prachtige kans voor hem. Hij is hier een tijdje geweest, we hebben nog steeds contact. Het is een heel fijne man, ik wens hem het allerbeste”, zei Guardiola vrijdag.

Van Bronckhorst werkte na zijn vertrek bij Feyenoord voor de Manchester City Football Group en in China, waar het coronavirus ervoor zorgde dat hij al snel weer terugkeerde naar Nederland. Bij Rangers is de 106-voudig international de opvolger van Steven Gerrard.