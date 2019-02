Boze MVV-fans boycotten uitduel met Roda JC

Waar het gastenvak van het stadion van Roda JC plaats biedt aan duizend toeschouwers, heeft MVV maar 400 kaarten toegewezen gekregen. Omdat dat lang niet genoeg is om aan de vraag van de MVV-fans te voldoen, roepen de Maastrichtse supporters op tot een boycot van het duel.

Meer kaarten

Dat meldt 1 Limburg. Op Facebook geeft het Supportersoverleg MVV Maastricht aan dat het MVV-bestuur en lokale autoriteiten nog bij Roda hebben aangedrongen meer kaarten beschikbaar te stellen, wat wordt bevestigd door MVV-directeur Paul Penders.

Roda JC laat via een woordvoerder aan 1 Limburg weten dat het toelaten van ’slechts’ 400 supporters geen besluit van henzelf, maar van de lokale vierhoek is. De club wil derhalve niet inhoudelijk reageren en wijst naar de autoriteiten.

’We betreuren besluit’

„Ik kan de eensgezindheid van onze aanhang wel waarderen”, zegt Penders tegenover de Limburgse regiozender. „Of wij als clubleiding wel naar het Parkstad Limburg Stadion gaan? Daar is het nu nog wat vers voor, dat weten we nog niet. We betreuren het besluit van de lokale vierhoek, maar zullen dat moeten accepteren.”